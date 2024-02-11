МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Журналист Такер Карлсон выдвинул предложение провести интервью, а президент России Владимир Путин достаточно быстро согласился, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Во Франции интервью Путина Карлсону сравнили с пощечиной для СМИ стран НАТО

"Действительно, он сам вышел на нас, он предложил это интервью. Мы активно просмотрели его материалы, посмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы. И пришли к выводу действительно рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился на это", — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его telegram-канале.

По мнению Пескова, Карлсон предвидел накал страстей вокруг интервью с Путиным и оно добавило журналисту популярности.

"Ему и сейчас, насколько я понимаю, приходится не сладко. С другой стороны, будучи достаточно умным человеком, я думаю, что он предвидел, что будет такой накал страстей. Но справедливости ради надо сказать, что это интервью и ему добавило изрядно популярности", — сказал пресс-секретарь.

По словам Пескова, у Кремля имелись опасения, что еще до начала интервью будут "гонения" на Карлсона.

"Учитывая, что вот этот самый коллективный Запад становится все более и более непредсказуемым и что действительно не гнушается ничем абсолютно, поэтому, конечно, определенные опасения, что даже еще до начала интервью будут какие-то гонения на этого Карлсона бедного, они присутствовали", — пояснил он. Путин заявил о невозможности остановить Илона Маска

Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 170 миллионов, а в YouTube набрало более 10 миллионов просмотров. Интервью также появилось на сайте Кремля.

В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны Североатлантического альянса, причем на Западе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Путин также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

Приезд Такера Карлсона в российскую столицу вызвал шквал критики среди американского политического истеблишмента. По словам самого Карлсона, Белый дом дважды пытался сорвать интервью. Хотя в администрации Джо Байдена эти обвинения назвали "смехотворными".

Особую известность американский журналист получил в 2016-м, когда у него появилось собственное шоу Tucker Carlson Tonight на канале Fox News. В 2021-м журнал Time назвал ведущего самым влиятельным консерватором Америки. После увольнения с Fox News Карлсон продолжил самостоятельно снимать выпуски вечернего шоу. И начал выкладывать их в соцсети X (бывший Twitter). Уже на собственной площадке он ярко критикует американскую политику, в том числе, и в украинском вопросе.

Такер Карлсон — американский консервативный политический обозреватель. С 2016 по 2023 год вел политическое ток-шоу "Вечер с Такером Карлсоном" на канале Fox News.