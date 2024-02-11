МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Москва не исключают, что переданное ранее Украине скифское золото в итоге может быть утрачено, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. Глава парламента Крыма раскрыл страховую стоимость скифского золота

Он отметил, что в настоящее время, например, вывозятся иконы из Киево-Печерской лавры, а предметы из украинских музеев перемещают якобы на хранение в музеи ряда европейских стран.

"Именно поэтому у нас есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба — не можем исключать, что они могут быть утрачены", — пояснил Студенников.

В 2013 году четыре музея Крыма — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в немецкий Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года крымские музеи направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.

Летом 2023 года СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина сообщила, что Украина и ЮНЕСКО достигли договоренности о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам. Тогда же французские СМИ сообщали, что 16 произведений из киевского Национального музея искусств имени Ханенко, включая пять византийских икон, были тайно вывезены с территории Украины, часть из них выставили в парижском Лувре. Утверждалось, что древние иконы и другие экспонаты, представляющие особую ценность, будут храниться во Франции до окончания вооруженного конфликта на Украине.

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