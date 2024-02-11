МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Западная аудитория наверняка очень тяжело воспримет историческую часть интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле раскрыли подробности организации интервью Путина Карлсону

"Да, эта историческая часть наверняка будет очень тяжело восприниматься на Западе, у западных зрителей и читателей. Но там есть огромное количество специалистов по нашей стране, есть огромное количество историков, причем историков и в Восточной Европе, которые тоже будут очень живо интересоваться наверняка. Поэтому своя аудитория у этой исторической части будет", — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его telegram-канале.

Песков также отметил, что Карлсон в ходе интервью искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки.

"Он (Карлсон — ред.) является зеркалом американского общественного мнения. Американцы очень большие интроверты. И они традиционно живут в своем мире, и они мало интересуются зарубежьем, как ни странно, и они мало знают о зарубежье. И вот поэтому очень важно было до простых американцев именно довести идеологию Путина", — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Карлсон готовился к интервью "Журналисты такого уровня без подготовки на такие важные интервью не ходят". Во Франции интервью Путина Карлсону сравнили с пощечиной для СМИ стран НАТО

"Он искреннее пытался разобраться, и он дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки", — заявил Песков.

По его словам, российский лидер опирается на глубокое знание истории, часто работает с архивными документами, поэтому для интервью с Карлсоном он подобрал первоисточники для аргументированного ответа по теме Украины.

"Президент опирается на очень глубокое знание истории, и свое суждение об истории он формирует именно на основе первоисточников. Он очень часто и много работает с архивными непосредственно документами", — рассказал Песков и добавил, что папку с копиями писем Богдана Хмельницкого в Москву, которую Путин передал Карлсону во время интервью, подготовили по его поручению.

"Он был инициатором, автором этой идеи. Очевидно было, конечно, что Украина будет высоко фигурировать в повестке дня этого интервью", — добавил Песков.

По его словам, историческое мировоззрение главы государства "носит не эмоциональный характер, а основывается на конкретных знаниях первоисточника".

"И вот именно эти первоисточники и были им подобраны с тем, чтобы аргументировать, что он собирался излагать по Украине", — заявил пресс-секретарь.

Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 170 миллионов, а в YouTube набрало более 10 миллионов просмотров. Интервью также появилось на сайте Кремля. Шольц резко отреагировал на интервью Путина Карлсону

В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны Североатлантического альянса, причем на Западе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Путин также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

Приезд Такера Карлсона в российскую столицу вызвал шквал критики среди американского политического истеблишмента. По словам самого Карлсона, Белый дом дважды пытался сорвать интервью. Хотя в администрации Джо Байдена эти обвинения назвали "смехотворными".

Особую известность американский журналист получил в 2016-м, когда у него появилось собственное шоу Tucker Carlson Tonight на канале Fox News. В 2021-м журнал Time назвал ведущего самым влиятельным консерватором Америки. После увольнения с Fox News Карлсон продолжил самостоятельно снимать выпуски вечернего шоу. И начал выкладывать их в соцсети X (бывший Twitter). Уже на собственной площадке он ярко критикует американскую политику, в том числе, и в украинском вопросе.

Такер Карлсон — американский консервативный политический обозреватель. С 2016 по 2023 год вел политическое ток-шоу "Вечер с Такером Карлсоном" на канале Fox News.