МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Все справки, социальные льготы и пособия станут доступны на портале "Госуслуги" до конца 2024 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне госуслуг в рамках международной выставки-форума "Россия". Названо число учетных записей, зарегистрированных на "Госуслугах"

"Более 87% справок, социальных льгот, пособий можно получить онлайн. К концу этого года мы обязуемся, что переведем и оставшиеся 13%", — рассказал Чернышенко, напомнив, что Россия вошла в топ-10 стран по уровню цифровизации госсектора услуг.

Он отметил, что в 2019 году только 5% массовых социально значимых услуг были доступны в электронном формате, а сейчас — спустя 5 лет — уже 100%.

Чернышенко рассказал о работе суперсервисов на Госуслугах: сейчас их уже 13, включая "Поступление в вуз онлайн", которым в прошлом году воспользовались почти 1 миллион человек. Через суперсервис "Рождение ребенка", который дает возможность зарегистрировать рождение ребенка без посещения органа ЗАГС или МФЦ, подали более 350 тысяч электронных заявлений на регистрацию рождения.

Зампред правительства добавил, что благодаря таким сервисам россияне подали 45,9 миллиона заявлений на пенсию, более 34 миллиона заявлений на соцподдержку, 3,2 миллиона — на помощь при инвалидности, более 3,7 тысячи заявлений в суд, а также сформировали 32 тысячи планов строительства и оформили столько же ДТП.