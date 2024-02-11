МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Просмотры интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону уже превысили показатели самых рейтинговых мировых вещателей, главная задача вполне успешно достигнута, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Запад тяжело воспримет историческую часть интервью Путина, считает Песков

"Те цифры, которые мы видим сейчас, первые цифры по просмотрам, они превышают рейтинги самых рейтинговых вещателей мира, значительно превышают. То есть, таким образом, главная задача — чтобы Путина услышали и увидели — мне кажется, вполне успешно достигнута", — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

Он отметил, что западной аудитории повезло, что Карлсон в ходе интервью не задавал слишком острых вопросов — в ответ прозвучали бы острые ответы, многим это могло бы не понравиться.

"В первых откликах Карлсона обвиняют в том, что он не задал ни одного острого вопроса. Я скажу так, что, наверное, повезло западной аудитории, что Карлсон не стал сильно обострять. Хотя все темы он обозначил весьма корректно, как полагается журналисту в беседе с главой государства, тем более такого, как Россия. Потому что, если бы были совсем острые формулировки, на них были бы очень острые отповеди, многим это могло бы не понравиться", — пояснил Песков.

Он также добавил, что официальным представителям США не хочется, чтобы истинное мировоззрение Путина стало доступным для простых американцев. В Кремле раскрыли подробности организации интервью Путина Карлсону

"Путин посылает такой месседж и международный аудитории — не только США…. Не всем хочется это слышать. Мы видим официальных представителей США, которые называют это интервью ненужным, и настоятельно рекомендуют его не читать. Им не хочется, чтобы истинное мировоззрение Путина стало доступным для простых американцев", — пояснил он и указал, что, несмотря на эти попытки," это все равно происходит".

Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 170 миллионов, а в YouTube набрало более 10 миллионов просмотров. Интервью также появилось на сайте Кремля.

В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны Североатлантического альянса, причем на Западе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Путин также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

Приезд Такера Карлсона в российскую столицу вызвал шквал критики среди американского политического истеблишмента. По словам самого Карлсона, Белый дом дважды пытался сорвать интервью. Хотя в администрации Джо Байдена эти обвинения назвали "смехотворными".

Особую известность американский журналист получил в 2016-м, когда у него появилось собственное шоу Tucker Carlson Tonight на канале Fox News. В 2021-м журнал Time назвал ведущего самым влиятельным консерватором Америки. После увольнения с Fox News Карлсон продолжил самостоятельно снимать выпуски вечернего шоу. И начал выкладывать их в соцсети X (бывший Twitter). Уже на собственной площадке он ярко критикует американскую политику, в том числе, и в украинском вопросе.

Такер Карлсон — американский консервативный политический обозреватель. С 2016 по 2023 год вел политическое ток-шоу "Вечер с Такером Карлсоном" на канале Fox News.