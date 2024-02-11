МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Западные вещатели с начала специальной военной операции России на Украине настойчиво просят интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, но давать такие интервью не имеет смысла, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Главная задача интервью Путина Карлсону успешно достигнута, заявил Песков

"И британские вещатели, и американские вещатели, и европейские на протяжении двух лет с начала СВО достаточно настойчиво просят интервью, но им нет смысла давать интервью, потому что они не пытаются давать сбалансированную информацию", — пояснил Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его Telegram-канале.

Он также отметил, что в данном плане американский журналист Такер Карлсон отличается от остальных.

Приезд Такера Карлсона в российскую столицу вызвал шквал критики среди американского политического истеблишмента. По словам самого Карлсона, Белый дом дважды пытался сорвать интервью. Хотя в администрации Джо Байдена эти обвинения назвали "смехотворными".

Особую известность американский журналист получил в 2016-м, когда у него появилось собственное шоу Tucker Carlson Tonight на канале Fox News. В 2021-м журнал Time назвал ведущего самым влиятельным консерватором Америки. После увольнения с Fox News Карлсон продолжил самостоятельно снимать выпуски вечернего шоу. И начал выкладывать их в соцсети X (бывший Twitter). Уже на собственной площадке он ярко критикует американскую политику, в том числе, и в украинском вопросе.

Такер Карлсон — американский консервативный политический обозреватель. С 2016 по 2023 год вел политическое ток-шоу "Вечер с Такером Карлсоном" на канале Fox News.