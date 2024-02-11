МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Для России является предпочтительным достигать цели специальной военной операции на Украине мирным путем, переход к военному решению стал крайней мерой после отказа обсуждать законные озабоченности Москвы, если мирный путь отвергается другой стороной, СВО продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин назвал Карлсону грубейшую ошибку США

"Переход к военному решению этой проблемы — это было крайней мерой после того, как нам было отказано в каком-либо обсуждении наших законных озабоченностей. Поэтому для нас главное достичь целей, предпочтительно их достигать мирным путем. Если этот мирный путь отвергается с той стороны, то тогда продолжается специальная военная операция", — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Песков также отметил, что России важно достичь целей СВО, они были актуальны и до ее начала, причем Путин не раз предлагал решать соответствующие озабоченности российской стороны через диалог.

"Что важно для российской стороны и для президента Путина — это достичь тех целей, которые стоят перед специальной военной операцией. Эти же цели были актуальны и до начала специальной военной операции. И Путин неоднократно предлагал путь диалога и решать все эти наши озабоченности политико-дипломатическими средствами", — пояснил Песков.

Говоря о возможности проведения новых мирных переговоров с Украиной, он заявил, что сейчас совсем иная реальность и киевскому режиму придется ее признавать. В Кремле пояснили, почему Путин не дает интервью официальным западным СМИ

"Сейчас если идти на такие же переговоры, то сейчас уже совсем другая реальность. И эту другую реальность, как бы киевскому режиму ни было больно, придется признавать", — сказал Песков.

По его словам, Киев мог бы с меньшими издержками выйти на мирные договоренности с Россией в марте 2022 года.

"Каждый раз он будет тяжелее и тяжелее для коллективного Запада и для Украины", — заявил он, отвечая на вопрос о том, как Западу найти достойный выход из ситуации, о котором говорил Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Потому что Украина могла бы с меньшими издержками выйти на мирные договоренности в марте (2022 года — ред.), но она это не сделала. Точнее, она это сделала, и потом по требованию англосаксов, как мы говорим, они отказались от результатов переговоров", — отметил Песков.

Путин ранее неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.