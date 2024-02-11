МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп снова пообещал, что найдет способ уладить конфликт на Украине в случае своего избрания президентом США, и выступил против крупных денежных займов для киевского режима, так как он может "кинуть" Вашингтон "как собаку". Из-за боев на Украине армия США отказалась от разработки нового вертолета

"Мы можем заключить сделку по этой войне, одна из вещей, которую мы собираемся сделать — чтобы эта война закончилась. Эта война — это катастрофа… Мы собираемся уладить эту войну", — заявил он в ходе митинга сторонников в штате Южная Каролина.

Трамп отметил, что уже предоставленные средства могут не вернуться в США, если Киев вдруг за несколько недель договорится с Россией. При этом назвал Владимира Зеленского "величайшим торгашом в истории".

"Если они повернутся к другой стране, то они кинут нас, как собаку", — заключил Трамп.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.