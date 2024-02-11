МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Бывший британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок сравнил экс-президента США Дональда Трампа с Терминатором. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News. Трамп заявил, что Киев может "кинуть" США "как собаку"

Проводя параллели с действующим американским лидером Джо Байденом, Дэррок отметил, что у Трампа есть аналогичные проблемы с памятью, но вопрос преклонного возраста в большей степени касается нынешнего главу Белого дома, так как он старше Трампа и внешне выглядит соответствующе.

"В Трампе есть что-то несокрушимое — он похож на Терминатора. Нельзя представить, чтобы он спотыкался или выглядел таким старым и слабым, каким иногда выглядит Байден", — заявил экс-посол.

Ранее вышел отчет специального прокурора Роберта Хура о нахождении в доме Байдена секретных документах, в котором также говорится о проблемах с памятью у американского лидера. Документ стал причиной возмущения и ярости среди демократов, сообщила газета The Wall Street Journal.

Согласно отчету, Байден является "пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью". В документе утверждается, что в процессе общения со следователями по делу о ненадлежащем обращении с секретными бумагами Байден не смог вспомнить дату смерти своего сына Бо, который умер в 2015 году. Причем публикация отчета состоялась в период, когда американский лидер допустил несколько громких оговорок. Так, он перепутал экс-канцлеров Германии Ангелу Меркель и Гельмута Коля, сообщил о недавней встрече с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, который ушел из жизни в 1996 году.

Байден является старейшим президентом США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он победит на президентских выборах в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82 года, а на момент завершения второго срока — 86 лет. Нынешний глава Белого дома считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.