2024-02-11T18:03:57+03:00
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В России предложили создать комнаты для детей студентов в университетах
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В российских вузах могут появиться специальные детские комнаты для пребывания детей студентов и преподавателей, сообщила замглавы Минобрнауки Ольга Петрова. "Сейчас мы еще... ПРАЙМ, 11.02.2024
общество , новости, россия, университет, детская комната, дети, меры поддержки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. В российских вузах могут появиться специальные детские комнаты для пребывания детей студентов и преподавателей, сообщила замглавы Минобрнауки Ольга Петрова.
"Сейчас мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей, которые тоже пришли, прочитали лекцию, и чтобы однозначно ребенку было спокойно. И также много других мер поддержки, которые тоже в этом году возникнут", — сказала Петрова в ходе публичной дискуссии в честь Международного дня женщин и девочек в науке.
Данная мера поможет молодым родителям-студентам и преподавателям заботиться о детях без отрыва от обучения или преподавания.
Мероприятие в формате дискуссии призвано привлечь внимание общества к женской научной повестке в России, презентовать действующие меры государственной поддержки, показать нарастающее присутствие женщин и девочек в российском технологическом развитии и предпринимательстве, а также популяризировать концепцию женского наставничества и солидарности.