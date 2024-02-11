МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. В российских вузах могут появиться специальные детские комнаты для пребывания детей студентов и преподавателей, сообщила замглавы Минобрнауки Ольга Петрова. Минтруд разъяснил правила назначения единого детского пособия

"Сейчас мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей, которые тоже пришли, прочитали лекцию, и чтобы однозначно ребенку было спокойно. И также много других мер поддержки, которые тоже в этом году возникнут", — сказала Петрова в ходе публичной дискуссии в честь Международного дня женщин и девочек в науке.

Данная мера поможет молодым родителям-студентам и преподавателям заботиться о детях без отрыва от обучения или преподавания.

Мероприятие в формате дискуссии призвано привлечь внимание общества к женской научной повестке в России, презентовать действующие меры государственной поддержки, показать нарастающее присутствие женщин и девочек в российском технологическом развитии и предпринимательстве, а также популяризировать концепцию женского наставничества и солидарности.