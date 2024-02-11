МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. В России зафиксировали дефицит детских нянь, пишет РБК со ссылкой на данные кадровых агентств. В России предложили создать комнаты для детей студентов в университетах

"В начале 2024 года работодатели открыли почти 3,2 тысячи вакансий для нянь, в то время как число резюме от соискателей в активном поиске работы няней составляет 8,3 тысячи. Таким образом, на одну вакансию няни приходится всего 2,3 резюме, что соответствует дефициту", — приводит издание комментарий пресс-службы портала hh.ru.

Спрос на нянь в январе 2024 года вырос на 11%, однако по данным год к году, рост спроса на нянь вырос на 43%. В кадровых агентствах объясняют тенденцию "растущей занятостью населения и потребностью современных родителей совмещать личные дела с карьерой".

"Можно сказать, что сегодня рынок принадлежит соискателям, а не работодателям. Сегодня чаще няня выбирает семью, а не наоборот, как было еще несколько лет назад", — отметила директор агентства "Вторая мама" Анна Жукова.

По данным "Авито", цены на услуги нянь сохраняют стабильность. Дороже всего будет прибегнуть к помощи няни в Москве и Петербурге: услуги няни обойдутся в 450-500 рублей в час. Сервис "Помогатель.ру" оценил стоимость часа работы няни в столице в 350-400 рублей.

"Повышение цен есть, но оно не глобальное (примерно 15%). Это связано с тем, что и работников стало меньше, и в целом с ростом цен", —пояснила руководитель сервиса.