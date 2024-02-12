2024-02-12T11:12:00+03:00
2024-02-12T12:07:48+03:00
2024-02-12T11:12:00+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240212/843044140.html
Киев бросил лучшую бригаду ВСУ для удержания фронта, пишут СМИ
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Киевский режим перебрасывает одну из своих лучших штурмовых бригад, в ДНР с целью удержания фронта и усиления своих подразделений, сообщил журналист Дэвид Экс для издания Forbes... ПРАЙМ, 12.02.2024
общество , экономика, новости, украина, днр, всу, сво
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/30/841263039.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/30/841263039.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/30/841263038.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/30/841263038.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/30/841263026.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/30/841263026.jpg
https://1prime.ru/society/20240212/843043019.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Киевский режим перебрасывает одну из своих лучших штурмовых бригад, в ДНР с целью удержания фронта и усиления своих подразделений, сообщил журналист Дэвид Экс для издания Forbes.
"Есть веские основания полагать, что на укрепление восточного города, где сейчас развернулось зимнее наступление России, брошена одна из лучших бригад ВСУ", — сказано в материале.
По мнению автора материала, что Киев пошел на огромный риск, решив оставить свои силы в городе и принять бой.
Также отмечается, что постепенный крах обороны на данном направлении мог стать причиной приостановки 3-ей бригадой ВСУ обучения личного состава возвращения его на линию боевого соприкосновения, но к моменту, когда у Киева закончатся боеприпасы, число военных, стянутых в город, уже не будет иметь никакого значения.
Приказ об усилении обороны в ДНР окажется для украинского командования спорным, заключило издание.