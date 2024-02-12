МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Киевский режим перебрасывает одну из своих лучших штурмовых бригад, в ДНР с целью удержания фронта и усиления своих подразделений, сообщил журналист Дэвид Экс для издания Forbes. В США сделали шокирующее заявление о победителе на Украине

"Есть веские основания полагать, что на укрепление восточного города, где сейчас развернулось зимнее наступление России, брошена одна из лучших бригад ВСУ", — сказано в материале.

По мнению автора материала, что Киев пошел на огромный риск, решив оставить свои силы в городе и принять бой.

Также отмечается, что постепенный крах обороны на данном направлении мог стать причиной приостановки 3-ей бригадой ВСУ обучения личного состава возвращения его на линию боевого соприкосновения, но к моменту, когда у Киева закончатся боеприпасы, число военных, стянутых в город, уже не будет иметь никакого значения.

Приказ об усилении обороны в ДНР окажется для украинского командования спорным, заключило издание.