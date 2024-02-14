МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Колумбийским наемникам, воюющим на стороне ВСУ, пришлось бежать с поля боя из страха перед российскими дронами, рассказал информагентству Associated Press 32-летний боевик с позывным Чечо. Киев вынужден привлекать наемников со всего мира, пишут СМИ

Наемник объясняет ситуацию самыми простыми словами: "Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти свои жизни".

По его рассказу, их группу атаковали российские дроны, от которых было "некуда спрятаться". Вместе с тем Чечо отметил, что он, помимо прочего, был вынужден спасать своего напарника, которому осколком пробило челюсть.

"Я думал, что умру", — признался наемник.

При этом Associated Press отмечает, что истощенная двумя годами боевых действий Украина вынуждена привлекать иностранных наемников. Бойцы вооруженных сил Колумбии, как указывается в статье, десятилетиями боролись с наркокартелями у себя в стране — это их убедило, что полученный ранее боевой опыт будет полезен в конфликте на Украине.

В конце прошлого года декабре министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что с начала СВО Вооруженные силы России уничтожили более 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника, проявлявших особую жестокость.

Ранее в Минобороны сообщали, что Украина активизировала вербовку наемников на фоне срыва планов по мобилизации и чтобы скрыть значительные потери личного состава ВСУ. Наемников рекрутируют в Соединенных Штатах и Канаде, в том числе с помощью ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.