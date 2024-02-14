МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. За год количество пенсионеров в России сократилось на 699,9 тысяч человек и на начало 2024 года составило 41,075 миллиона, пишет издание РБК, ссылаясь на информацию Соцфонда (СФР). Названы особые заслуги, за которые положены доплаты к пенсии

Сообщается, что ранее ожидался рост числа пенсинеров на порядка 1,13 миллиона человек, в первую очередь за счет жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Тем не менее, вышеуказанные данные не учитывают население новых территорий.

Согласно данным, подобное сокращение количества пенсинеров в три раза превышает темпы 2022 года, но все же уступает показателям 2021 года, когда количество пенсионеров сократилось на 970 тысяч человек.

В прошлом году произошел перерыв в назначении пенсий по старости в рамках пенсионной реформы. В соответствии с этим, граждане не могли выйти на пенсию по возрасту, за исключением тех, кто имел право на досрочную пенсию, например, многодетных матерей. В текущем году пенсионный возраст составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин.

Ранее сообщаелось, что размер выплат у разных категорий российских пенсионеров может заметно отличаться благодаря тому, что закон устанавливает существенные доплаты за достижения и заслуги. Так, например, Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза, Героям Труда Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, награжденным орденом Святого апостола Андрея Первозванного, орденом Славы трех степеней, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени полагается дополнительное материальное обеспечение в размере 415% от социальной пенсии.