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"Им легче управлять". Трамп-младший удивил высказыванием о Путине
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. Президент России Владимир Путин хочет видеть президентом Соединенных Штатов Джо Байдена, поскольку им легче управлять. Об этом на своей странице в соцсети X заявил Дональд... ПРАЙМ, 15.02.2024
новости, общество , сша, владимир путин, дональд трамп, джо байден
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин хочет видеть президентом Соединенных Штатов Джо Байдена, поскольку им легче управлять. Об этом на своей странице в соцсети X заявил Дональд Трамп-младший, комментируя недавние слова российского лидера о том, что Байден "более опытный и прогнозируемый политик" и как глава Белого дома предпочтительнее Трампа.
Трамп-младший прокомментировал высказывание Путина следующим образом: "Путин произнес вслух тайную часть… он предпочитает Байдена Трампу, потому что тот более "предсказуемый". Другими словами, потому что он может играть на нем, как на скрипке".
Выборы президента США намечены на ноябрь нынешнего года. Как показывают опросы, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Ожидается, что он будет бороться за президентское кресло с действующим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.