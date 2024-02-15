МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Пожар на нефтебазе в Курской области произошел после удара украинского беспилотника, предварительно, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Роман Старовойт. ПВО России уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью

"В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации, пострадавших нет". — сказано в сообщении. Старовойт также добавил, что на данный момент на месте происшествия задействованы сотрудники спецслужб. Он также призвал сохранять спокойствие.

Агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что после атаки загорелись три резервуара с бензином, два из которых частично разрушены.

Ранее в январе пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе Краснодарского края. Отмечалось, что он, вероятно, начался после атаки трех украинских дронов "Бобер", которые удалось сбить системой противовоздушной обороны.