2024-02-15T09:29:00+03:00
2024-02-15T09:34:43+03:00
2024-02-15T09:29:00+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240215/843073814.html
В Курском районе после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пожар на нефтебазе в Курской области произошел после удара украинского беспилотника, предварительно, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Роман... ПРАЙМ, 15.02.2024
нефть, энергетика, общество , новости, россия, курск, украина, бпла
https://cdnn.1prime.ru/images/84284/12/842841297.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84284/12/842841297.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84284/12/842841296.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84284/12/842841296.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84284/12/842841284.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84284/12/842841284.jpg
https://1prime.ru/vpk/20240204/842980374.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Пожар на нефтебазе в Курской области произошел после удара украинского беспилотника, предварительно, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Роман Старовойт.
"В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации, пострадавших нет". — сказано в сообщении. Старовойт также добавил, что на данный момент на месте происшествия задействованы сотрудники спецслужб. Он также призвал сохранять спокойствие.
Агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что после атаки загорелись три резервуара с бензином, два из которых частично разрушены.
Ранее в январе пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе Краснодарского края. Отмечалось, что он, вероятно, начался после атаки трех украинских дронов "Бобер", которые удалось сбить системой противовоздушной обороны.