МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон в беседе с изданием Blaze назвал ничего не знающими идиотами тех, кто считает, что Россия причастна к смерти Алексея Навального. Песков прокомментировал информацию о смерти Навального

В частности, журналист заявил: "Они идиоты. Они на самом деле ничего не знают (о смерти Навального — прим. ред.) Это те же люди, которые говорили нам, что Украина победит. На самом деле в России на 100 миллионов больше людей и у нее гораздо более сильный промышленный потенциал. Это просто безумие".

Вместе с тем Карлсон сыронизировал, что это он убил оппозиционера. После этого он добавил, что не имеет понятия, был ли тот убит или нет, добавив, что Навальный его не очень интересовал.

Как ранее заявил представитель президента России Дмитрий Песков, Москва считает, что в ситуации, когда нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов, заявления политиков Запада о смерти Навального — оголтелые и недопустимые.

По информации ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.