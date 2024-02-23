МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Четыре человека погибли и 20 пропали без вести в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия, сообщает местное издание Levante ссылкой на экстренные службы. В центре Москвы произошел пожар

Пожар в 14-этажном здании в районе Кампанар начался на четвертом этаже, но продолжил распространяться и охватил всю постройку. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

"Подтверждается худшая гипотеза, что погибли четыре человек", — заявил Хорхе Суарес, замглавы экстренных служб автономного сообщества Валенсия.

Фотографии предполагаемых тел погибших были сделаны беспилотниками. Доступ в здание пока невозможен, оно выгорело, и спасатели не исключают возможного обрушения.

Число пострадавших, по последним данным, возросло до 14.

Ранее издание назвало пожар самым сильным за всю историю Валенсии.

Ведущие испанские телеканалы Antena 3 и Telecinco в четверг вечером перенесли трансляцию популярных игровых шоу, чтобы информировать о пожаре в Валенсии. Мэр города Мария Хосе Катала объявила о трехдневном трауре.