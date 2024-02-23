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СМИ сообщили о погибших при пожаре в Валенсии
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Четыре человека погибли и 20 пропали без вести в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия, сообщает местное издание Levante ссылкой на экстренные службы. Пожар... ПРАЙМ, 23.02.2024
новости, общество , экономика, мировая экономика, испания, валенсия, пожар, погибшие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Четыре человека погибли и 20 пропали без вести в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия, сообщает местное издание Levante ссылкой на экстренные службы.
Пожар в 14-этажном здании в районе Кампанар начался на четвертом этаже, но продолжил распространяться и охватил всю постройку. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.
"Подтверждается худшая гипотеза, что погибли четыре человек", — заявил Хорхе Суарес, замглавы экстренных служб автономного сообщества Валенсия.
Фотографии предполагаемых тел погибших были сделаны беспилотниками. Доступ в здание пока невозможен, оно выгорело, и спасатели не исключают возможного обрушения.
Число пострадавших, по последним данным, возросло до 14.
Ранее издание назвало пожар самым сильным за всю историю Валенсии.
Ведущие испанские телеканалы Antena 3 и Telecinco в четверг вечером перенесли трансляцию популярных игровых шоу, чтобы информировать о пожаре в Валенсии. Мэр города Мария Хосе Катала объявила о трехдневном трауре.