МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Каждый гражданин Украины понимает, что Зеленский врет о потерях ВСУ на фронте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Зеленский признал, что Киев проиграет без оружия Запада

Ранее Зеленский сообщил на пресс-конференции, что потери ВСУ за два года конфликта составили 31 тысячу военных.

Захарова отметила, что то, "что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины, в первую очередь — каждый всушник".

"Раньше ЗеПрезидент за людей не считал русскоязычное население Донбасса, сейчас он за людей перестал считать население оставшихся частей Украины", — заявила она.

Захарова добавила, что для Зеленского украинцы не люди, а инструмент получения дополнительных денег, и именно этим, вероятно, объясняется занижение числа потерь в рядах ВСУ.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя заявления Зеленского, заявил, что выступления президента Украины направлены не на простых украинцев, а на "его западных кураторов".