Путин назначит новый кабмин после инаугурации

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в своем избирательном штабе заявил, что перестановки в правительстве страны пройдут после инаугурации, сообщает РИА Новости.

"Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать. Думаю, что основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации", — пояснил Путин.

Он отметил также, что займется подбором кандидатуры на пост главы правительства уже с настоящего момента. "Что касается председателя правительства, правительства в целом я уже сказал, я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов", — отметил он и добавил, что все изменения в составе правительства будут объявлены после инаугурации.

Путин также заметил, что пока проводить конституционные реформы не планирует, однако перед страной стоят сложные задачи, которые необходимо решать "не просто как обычно в текущем режиме".

"Нам нужно осуществить, я говорил об этом неслучайно в послании, прорыв, рывок, мы можем это сделать, у нас есть для этого все основания так считать и добиться такого результата", — добавил Путин.