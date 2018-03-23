FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ЦБ повысил прогноз средней цены на нефть до $61 на 2018 г, $55 - на 2019 г


Компании / Экономика
  • #Нефть, добыча
    © Сергей Захаров

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ повысил прогноз по средней цене на нефть до 61 доллара за баррель на 2018 год, и до 55 и 50 долларов на 2019 и 2020 годы соответственно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается нашего среднесрочного прогноза, то мы несколько повысили предпосылки по ценам на нефть. В декабре мы закладывали среднегодовые цены в 55, 45 и 42 (доллара за баррель - ред.) в 2018-2020 годах, теперь рассматриваем динамику 61, 55 и 50 (долларов за баррель - ред.). Сохраняем наш консервативный подход к прогнозу", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Нефть дорожает на ожиданиях Саудовской Аравии продолжить сотрудничество ОПЕК+ >>

Версия для печати

Цены на нефть

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ