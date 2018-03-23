ЦБ повысил прогноз средней цены на нефть до $61 на 2018 г, $55 - на 2019 г

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ повысил прогноз по средней цене на нефть до 61 доллара за баррель на 2018 год, и до 55 и 50 долларов на 2019 и 2020 годы соответственно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается нашего среднесрочного прогноза, то мы несколько повысили предпосылки по ценам на нефть. В декабре мы закладывали среднегодовые цены в 55, 45 и 42 (доллара за баррель - ред.) в 2018-2020 годах, теперь рассматриваем динамику 61, 55 и 50 (долларов за баррель - ред.). Сохраняем наш консервативный подход к прогнозу", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

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