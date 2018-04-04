Китай объявил о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров из США

ПЕКИН, 4 апр - ПРАЙМ. Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США, сообщает в среду Центральное телевидение Китая.

Это решение стало ответом на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины.

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"Госсовет Китая принял решение о введении 25% пошлины на 106 наименований товаров 14 категорий, ввозимых из США, в том числе соевые бобы, автомобили и продукцию химической промышленности", - говорится в сообщении телеканала.

Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.