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Китай объявил о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров из США


Мировая экономика / Экономика

ПЕКИН, 4 апр - ПРАЙМ. Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США, сообщает в среду Центральное телевидение Китая.

Это решение стало ответом на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины.

США опубликовали список из 1,3 тыс китайских товаров, которые могут подпасть под пошлины >>

"Госсовет Китая принял решение о введении 25% пошлины на 106 наименований товаров 14 категорий, ввозимых из США, в том числе соевые бобы, автомобили и продукцию химической промышленности", - говорится в сообщении телеканала.

Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.

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