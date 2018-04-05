Сечин будет допрошен в суде по делу Улюкаева сегодня

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Глава компании "Роснефть" ROSN Игорь Сечин даст показания по делу Алексея Улюкаева - самомо высокопоставленного из осужденных в России за взятку чиновников. Об этом в четверг, 12 апреля, заявил прокурор.

Отмечается, что допрос Сечина в Московском городском суде пройдет сегодня, 12 апреля.

Сечин сегодня утром впервые явился в суд на процесс по делу бывшего министра Алексея Улюкаева.

На допросе Сечина настояла прокуратура. Прокурор просит, чтобы допрос прошел в закрытом режиме.

"Проведение закрытого заседания допустимо ради сохранения коммерческой тайны компании "Роснефть", речь пойдет о покупке пакета акций нефтяной компании "Башнефть", - сообщил прокурор.

Мосгорсуд принял решение провести допрос Сечина в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд рассмотрит сегодня начиная с 10 утра по московскому времени жалобу на приговор экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. Улюкаева, по словам пресс-секретаря суда, доставят непосредственно в суд, хотя обычно практикуется участие осужденных в процессе по видеоконференцсвязи.

Защитники Улюкаева настаивают на его невиновности и просят отменить приговор.