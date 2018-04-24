Песков: Указ Путина о росте расходов на социальную сферу фактически готов

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что указ главы государства об увеличении расходов на социальную сферу, в частности, на медицину, образование и инфраструктуру, был спроектирован в установленные сроки и сейчас работа над ним находится на завершающей стадии. Документ также включает возможность введения в стране налога с продаж. Его представят Владимиру Путину.

"Указ был сформулирован и спроектирован в установленные сроки, и фактически уже завершилась его подготовка, экспертная проработка. Такой документ действительно готовится и действительно он будет представлен главе государства. Как только глава государства посчитает необходимым его подписать, мы вас проинформируем", - ответил пресс-секретарь на вопрос о возможном росте до 10 трлн рублей расходов на медицину, образование и инфраструктуру, а также о введении налога с продаж в размере 4%.

Песков отметил, что суммы, которые были озвучены в вопросе представителей прессы, не соответствуют действительности, так как в проекте указа пока присутствуют другие показатели.

"Что касается денежных изменений, которые, в том числе, были вами процитированы, то эта информация не соответствует действительности. Там другие цифры, отличные от того, что было опубликовано, не будем забегать вперед. По крайней мере, экспертная проработка пока велась на основе других, иных цифр", - добавил он и пояснил, что речь идет и о суммах, которые связаны с ростом предлагаемых трат на образование, медицину и инфраструктуру. "В том числе, да", - сказал Песков.