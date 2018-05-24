С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. Министр финансов РФ и первый вице-премьер Антон Силуанов в своем выступлении на пленарной сессии ПМЭФ-2018 заявил о том, что, по его мнению, возврата к обязательной накопительной пенсионной системе не будет. По его мнению, необходимо развивать добровольную накопительную систему.

"Нам надо развивать накопительную систему для обеспечения достойной пенсии, речь идет о добровольном индивидуальном пенсионном капитале… Такой институт должен быть создан, этот институт должен быть направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения", — заявил министр.

"Мы пенсионные накопления замораживали в часть обязательных взносов на пенсионное страхование. Действительно, мы не планируем возвращаться к этому институту, но развивать добровольные пенсионные накопления — это наша задача", — подытожил Силуанов.

Говоря о налоговой реформе, которая в последнее время активно обсуждается в обществе, глава Минфина подчеркнул, что настройка налоговой системы РФ произойдёт.

"Хочу сразу оговориться, что у нас ещё идёт дискуссия в правительстве РФ по отдельным настройкам тех реформ, которые мы должны провести, в том числе по вопросам налогов. Государство что должно сделать? Создать стабильные условия. В первую очередь, это налоги. Мы говорим о том, что сейчас на протяжении шестилетнего периода следующего цикла мы не будем менять налоги", — пояснил он представителям прессы в кулуарах форума.