МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что финансовая система страны доказала свою устойчивость: она поддерживается в надлежащем состоянии. Поэтому какие-либо рассуждения о ее нестабильности из-за возможных новых санкций Соединенных Штатов неуместны, считает Песков.

"Здесь неуместны абсолютно какие-либо эвентуальные рассуждения. Финансовая система достаточно устойчивая. Это всем хорошо известно. Она доказала свою устойчивость в достаточно непростые времена — это второе. И третье, безусловно, на фоне продолжающейся непредсказуемости наших заокеанских партнеров, конечно же, мы должны и держим нашу финансовую систему в надлежащем состоянии", — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, готова ли финансовая система России к введению новых санкций США. Госдеп США: Запрет поставок в РФ продукции двойного назначения ударит по ее экономике

Песков отметил, что подобные недружественные решения по отношению к России сложно ассоциировать с той атмосферой, которая была на встрече лидеров РФ и США в Хельсинки 16 июля.

"Конечно, подобные решения, принимаемые американской стороной, являются абсолютно недружественными. И вряд ли их можно каким-то образом ассоциировать с той непростой, но конструктивной атмосферой, которая была на последней встрече двух президентов", — добавил он.

Преждевременно говорить о возможных контрмерах Москвы в связи с новыми санкциями США из-за инцидента в британском Солсбери, пока непонятно, о чем речь, заявил также Песков. Госдеп США изучает возможность введения санкций против Евтушенкова

"Во-первых, мы слышали официальные заявления о новых так называемых санкциях, мы слышали некоего высокопоставленного источника, который говорил о возможности тех или иных рестрикций в отношении России. Поэтому пока говорить о каких-то контрмерах, пока мы не поняли конкретно и официально, о чем идет речь, разумеется, было бы неверно", — пояснил Песков журналистам.

Что касается увязки новых мер к России с ситуацией в британском Солсбери, то Песков заявил, что такая увязка категорически неприемлема и незаконна.

"В целом, конечно, необходимо сказать, что мы считаем категорически неприемлемым увязку новых рестрикций, которые мы по-прежнему считаем незаконными, с делом Солсбери", — сказал Песков журналистам.

"Увязка с этими событиями является для нас неприемлемой. И подобные рестрикции, собственно как и те, которые были приняты американской стороной заранее, в нашем понимании и по нашему убеждению являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному праву", — добавил он.

"Если вы у нас спрашиваете, возможны ли те действия Вашингтона в настоящее время, то, наверно, мы скажем, что сейчас от Вашингтона можно ждать что угодно. Это весьма непредсказуемый участник международных дел", — заявил Песков, комментируя возможный запрет российской авиакомпании "Аэрофлот" совершать рейсы в США.

Однако он подчеркнул, что в Кремле не слышали никаких официальных заявлений на этот счет.

Напомним, что администрация США накануне в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования последней химического оружия в британском Солсбери. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, первый пакет санкций предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российскому авиаперевозчику "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта. Эксперты: Новые санкции США - попытка блокировать транзакции банков РФ

Москва может избежать второй волны санкций от США в случае, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, пояснял свою позицию Госдепартамент США.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и настаивает на транспарентном расследовании инцидента.