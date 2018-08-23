МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco отложила IPO на неопределенный срок, сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на источники. Однако уже в четверг министр энергетики Саудовской Аравии и председатель правления компании Халид Аль-Фалих заявил, что правительство страны все еще привержено первичному размещению акций компании, но оставляет время проведения на свое усмотрение, когда условия станут наиболее благоприятные.

Размещение Saudi Aramco является центральным пунктом экономических реформ в королевстве. IPO планировалось в конце 2017 года, но в марте Аль-Фалих говорил, что оно может быть перенесено на 2019 год. Компания намерена разместить до 5% своих акций и привлечь рекордные 100 млрд долларов.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", не верят в полную отмену IPO. Причинами очередного переноса первичного размещения акций они называют необходимость сделать Saudi Aramco более прозрачной, а также ситуацию на рынке нефти.

НЕОБХОДИМАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ

Первичное размещение акций Saudi Aramco — долгоиграющая история, всегда находятся причины его отсрочить, отмечает руководитель управления рейтингов корпоративного сектора НРА Кирилл Кукушкин. Королевство заинтересовано в продаже части своего национального достояния для диверсификации экономики, при этом хочет максимизировать прибыль, что возможно только при стабильном "бычьем" тренде на рынке нефти или стабилизации его на высоких значениях.

Еще одной причиной переноса IPO, по мнению Кукушкина, может быть необходимость полного раскрытия информации о деятельности госкомпании, что неизбежно при публичном размещении. Возможно, потребовалось еще дополнительное время на предпродажную подготовку.

Аналитик "Финам" Алексей Калачев напоминает, что IPO Saudi Aramco является центральной частью масштабного плана Vision 2030, который должен сделать экономику страны более современной и уменьшить ее зависимость от нефти. Благодаря IPO на фондовый рынок Саудовской Аравии могут прийти миллиардные инвестиции.

Об отмене размещения речь не идет, однако сроки размещения уже неоднократно переносились, отмечает эксперт.

"Опасения организаторов IPO и саудовских властей, а также трудности, стоящие перед ними, понятны. Все-таки речь идет о самом масштабном размещении в истории фондового рынка. 5% акций – это относительно немного, но это, по скромным оценкам, около 100 млрд долларов. В результате размещения на фондовом рынке появится компания с самой высокой капитализацией — почти 2 трлн долларов. Стоит понимать, что Saudi Aramco обеспечивает более 10% мировой нефтедобычи и более 15% нефтяного экспорта в мире", — говорит Калачев.

Аналитик подчеркнул, что Saudi Aramco — это государственная компания в стране с авторитарной системой правления и вековыми клановыми традициями. А размещение акций компании на ведущих мировых биржевых площадках означает совершенно новый, непривычный для страны уровень прозрачности, появление публично раскрываемой отчетности.

"У новых миноритарных акционеров появятся права, которые придется соблюдать, например – право критиковать действия руководства компании и даже оспаривать их в суде. Поэтому относительно IPO в Саудовской Аравии пока нет полного согласия, и до его достижения возможен еще не один перенос сроков", — считает Калачев.

БЮДЖЕТ И ЦЕНЫ НА НЕФТЬ

Александр Разуваев из "Альпари" отмечает, что подъем цен на нефть стал "очень приятным сюрпризом" для бюджетов всех нефтяных экспортеров, включая Саудовскую Аравию. И теперь острой необходимости продавать бумаги у саудитов нет.

"Перенос сроков размещения не удивителен — цены на нефть не на максимумах, соглашение ОПЕК+ смягчено, ситуация на развивающихся рынках ухудшается. Наконец, планка капитализации в 1 триллион долларов уже взята конкурентами (в начале августа капитализация Apple впервые в истории превысила эту отметку), так что интерес к активу может снизиться", — говорит замначальника отдела аналитических исследований "Универ Капитал" Дмитрий Александров.

По его словам, сейчас цены на нефть не настолько критично низки, чтобы проблемы с дефицитом бюджета вынуждали королевство ускорить процедуру, в таких условиях у властей могли возникнуть и новые разногласия с организаторами.

Разуваев считает, что если размещение все же состоится, то мировой рынок акций получит новую "голубую фишку". По его словам, успешное размещение Saudi Aramco могло бы поддержать интерес к основным российским нефтегазовым холдингам. Прежде всего, к наиболее крупным – "Газпрому" и "Роснефти".

"Однако теперь не ясно, сработает ли данный фактор. И инвесторам стоит рассчитывать, прежде всего, на дивиденды российских компаний, а не на рост курсовой стоимости", — добавляет эксперт.