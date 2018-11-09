МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в воскресенье в Абу-Даби рассмотрит ряд сценариев добычи нефти стран альянса на 2019 год, один из которых — возврат к целевым уровням, изначально прописанным для каждого государства в венском соглашении, что в сумме приведет к сокращению добычи примерно на 1 миллион баррелей в сутки с текущего уровня, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК.

"Саудовская Аравия осознала, что, возможно, придется пересмотреть курс сделки в следующем году, и хочет рассмотреть имеющиеся варианты", — цитирует издание слова саудовского высокопоставленного чиновника. "Согласно первому варианту, картель сохранит добычу нефти без изменений, что приведет к переизбытку в объеме 1 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2019 года", — пишет газета, ссылаясь на источники. Второй же вариант заключается в возврате ОПЕК+ к 100%-ному соблюдению индивидуальных квот сокращения добычи, оговоренных еще в 2016 году.

Один из собеседников издания утверждает, что страны ОПЕК+ настроены на сокращение добычи, а значит, России и Саудовской Аравии, которые вдвоем увеличили добычу почти на 1 миллион баррелей по итогам октября, придется ее снизить. Однако эксперты, опрошенные газетой, уверены, что Москва вряд ли захочет это делать.

Впрочем, сообщают источники, наверняка у альянса будет много споров по поводу данной идеи, поскольку нестабильная ситуация с добычей нефти в Ливии и падение нефтепроизводства в Венесуэле могут снизить необходимость возвращения к сокращению добычи в 2019 году. Зато такой вариант точно мог бы понравиться Ирану, который изначально выступал за возвращение стран к индивидуальному выполнению своих квот на 100%, а не общему, как было решено в июне.

Окончательного же решения, вероятно, стоит ожидать не раньше декабрьской встречи в рамках ОПЕК+, считаю источники газеты.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.