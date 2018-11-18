МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Проблема продаж контрафактной продукции давно занимает российские власти, и нельзя сказать, что рынок нелегальных товаров сдает свои позиции. Опрошенные "Праймом" эксперты рассказали, с подделками какой продукции могут столкнуться россияне, и напомнили: при покупке стоит интересоваться о легальности продукции у ее продавца.

По мере насыщения российского рынка продукцией, как отечественной, так и импортной, государство все больше внимания стало уделять проблеме качества и безопасности товаров. Причем касается это не только легкой промышленности, но и продуктов питания и других потребительских товаров.

Согласно исследованию Минпромторга, которое было представлено 14 ноября на пресс-конференции, посвященной форуму "Антиконтрафакт-2018", россияне чаще всего приобретают нелегальные товары легкой промышленности, продукты питания и фармацевтические препараты. По данным министерства, в 2015 году в розничном товарообороте продукции легпрома незаконный оборот составлял 31,1% (или 1,1 триллиона рублей).

В 2016 году этот показатель снизился до 25,6% (900 миллиардов рублей), а по оперативным данным за 2017 год доля незаконного оборота составила уже 20,7%, или порядка 725 миллиардов рублей. Гендиректор компании BrandMonitor, занимающейся защитой брендов в интернете, Юрий Вопилов отметил, что в рейтинге самых подделываемых в России товаров — одежда, обувь, аксессуары и товары повседневного спроса, в частности, моющие средства.

"Все, что легко льется, сыпется и наливается в баночки, хорошо подделывается, потому что не требует сложного производства. Фактически, есть даже контрафактные розы и контрафактные собачки", — добавил он.

Вопилов пояснил, что достижения селекции — породы, выведенные особым способом — являются интеллектуальной собственностью, а нелегальное воспроизведение конкретной породы собак с определенными характеристиками тоже может считаться контрафактом.

ЗА СПРОС ДЕНЕГ НЕ БЕРУТ

Контрафактная продукция зачастую обладает важным с точки зрения покупателя свойством: она стоит дешевле подлинной. Эта проблема стала особенно актуальной в последние годы на фоне снижающихся реальных доходов россиян.

Согласно исследованию Минпромторга, 42% граждан разных возрастов и уровня доходов покупают контрафакт только из-за его низкой цены. Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, рассказывая об исследовании потребительских предпочтений, посетовал, что зачастую покупатели делают свой выбор, не всегда задумываясь о качестве тех товаров, тех продуктов, которые они покупают.

"Главный и самый конструктивный способ отличить оригинал от неоригинала — это спросить у продавца. Человек нечасто способен отличить оригинальную продукцию от неоригинальной, особенно, если это пытаются скрыть. Так, например, происходит с лекарствами", — говорит гендиректор BrandMonitor.

С фармацевтическим контрафактом можно столкнуться, например, покупая медикаменты в интернете. По оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем рынка дистанционной торговли лекарствами на данный момент составляет 37-73 миллиарда рублей, и, пока не принят закон о легализации онлайн-торговли лекарствами, в "серой зоне" находится 2,5-5% розничного сегмента фармрынка РФ.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, подделки чаще всего предлагают зарубежные сайты. Он отметил, что зачастую иностранные лекарства не проходят никаких сертификационных процедур. "Но из любой страны мира их можно заказать в посылке. Так устроен ряд крупных лекарственных бизнесов, которые продают лекарства и БАДы", — подчеркнул Соколов.

Тем не менее, распознать нелегальных участников фармацевтического рынка все же можно — например, по отсутствию у них лицензии, говорит президент АКИТ. Данные о лицензии добросовестные организации размещают в своих аптеках и на сайтах.

МАРКА ПРОТИВ КОНТРАФАКТА

Однако проблема нелегальной продукции намного шире, чем кажется, ведь контрафакт затрагивает не только сегмент розничной торговли. В России, как и в ряде других стран, с нелегальной продукцией борются с помощью маркировки.

В 2016 году в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. Кроме того, в России запущены эксперименты по маркировке лекарств, сигарет и обуви цифровым двухмерным кодом. До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.

В конце апреля 2018 года правительство РФ утвердило перечень из десяти групп товаров, подлежащих обязательной маркировке. В частности, духи, кожаная одежда, трикотажные блузки, пальто, плащи и куртки, постельное, столовое и кухонное белье, фотоаппараты, фотовспышки и лампы-вспышки, шины и пневматические покрышки подлежат обязательной маркировке с 1 декабря 2019 года.

Пилотные проекты по маркировке уже показали свои результаты. Еще в 2017 году представители правительства РФ говорили, что легальный оборот меховых изделий в России после введения их обязательной маркировки вырос в разы.

В конце прошлого года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отмечала, что пилотный проект по маркировке лекарств позволил выявить случаи перепродажи и вторичного вброса на рынок препаратов, которые государство бесплатно поставляло в регионы.

Для снижения доли нелегальной продукцией в России создается единая национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров "Честный знак". По специальным двухмерным кодам на упаковках товаров любой покупатель сможет при помощи своего телефона проверить легальность продукции. Оператором системы выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который должен реализовать проект к 2024 году.