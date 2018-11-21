МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Банк России не исключает, что может вернуться к циклу снижения ставок в конце 2019 года, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы не исключаем, что мы вернёмся к циклу снижения ставок, если все будет развиваться по нашему основному сценарию, в конце 2019 года", — сказала она в ходе пленарного заседания в Госдуме по ДКП.

ЦБ РФ на последнем заседании совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Однако до этого — в сентябре — повысил ее впервые с декабря 2014 года.

Набиуллина заявила о необходимости умеренно жесткой ДКП >>