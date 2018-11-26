МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину и ФАС внести изменения в правила предоставления промышленных субсидий автоконцернам, следует из протокола совещания у вице-премьера, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Подготовить с учетом предложений правительства Калининградской области и внести в установленном порядке в правительство РФ проект нормативного правового акта о внесении в постановления от 15 января 2014 года 30, 31 и 32 изменений, предусматривающих предоставление субсидий из федерального бюджета в соответствии с указанными постановлениями правительства всем производителям, осуществляющим производство колесных транспортных средств на территории РФ, на равных условиях", — говорится в документе.

Таким образом, предполагается предоставить всем производителям автомобилей в России доступ к субсидиям на компенсацию части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями автопрома, на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении автомобилей с двигателями стандарта Евро-4 и Евро-5, и на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест.

Сейчас данный блок субсидий, называемый промышленными, недоступен для калининградского "Автотора" и производителей китайских автомобилей — автомобильной компании "Дервейс", завода "Ставрополь Авто".

До этого стало известно об отмене Козаком моратория на рассмотрение предложений о заключении специнвестконтрактов и поручении ФОИВам обеспечить заключение СПИКов с Hyundai, "Группой ГАЗ", BMW и "Автотором".

Также ФОИВам поручено обеспечить заключение СПИКов на условиях предоставления инвесторам единого объема преференций, ограниченного лишь так называемой стабилизационной оговоркой и льгот по налогам по предусмотренному законодательством перечню.