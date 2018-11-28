МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Высокоавтоматизированные автомобили, участвующие в правительственном эксперименте по тестам беспилотников на дорогах Москвы и Татарстана, смогут в будущем различать пешеходов и светофоры, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ "Автонет".

"Автоматизированные автомобили, которые выйдут на улицы Москвы и Республики Татарстан с 1 декабря, в будущем смогут опознавать пешеходов, а также отличать и фиксировать наличие на дорогах общего пользования светофоров и знаков дорожного движения. Действующая конфигурация беспилотных транспортных средств — начало развития технологии V2X в России. В будущем автоматизированные автомобили смогут также различать городскую инфраструктуру", — сказал собеседник агентства.

При этом безопасности граждан в ходе эксперимента ничего не будет угрожать. "Беспилотные автомобили будут иметь опознавательный знак "Автономное вождение", а в кабине транспортного средства будет всегда находиться испытатель, который всегда может взять управление в свои руки. Это мировая практика", — пояснили в пресс-службе НТИ "Автонет".

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер Максим Акимов пояснил, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей.

Параллельно с проведением тестирования будет проводиться совершенствование технологий высокоавтоматизированного транспорта — необходимо научить беспилотные автомобили общаться друг с другом, с инфраструктурой, в чем поможет технология связи V2X.