МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Ситуация с выплатой внешнего долга российскими компаниями комфортная, никаких проблем с его обслуживанием и с валютной ликвидностью ЦБ не видит, заявила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"В принципе ситуация с выплатой внешнего долга достаточно комфортная, эти объемы были известны и компаниям, и рынку. Мы никаких проблем с обслуживанием этого внешнего долга не видим, как и с ситуацией с валютной ликвидностью", — сказала Набиуллина в кулуарах форума "Россия зовёт!".

"Кстати на это указывает спред ставок на рынке валютный своп и межбанковского кредита сроком овернайт — они практически сблизились", — пояснила глава ЦБ.

"Обеспечивается ситуация с валютной ликвидностью хорошим притоком валюты по текущему счету, и мы не ожидаем никаких оттоков валютной ликвидности, поэтому ситуация достаточно комфортная", — отметила она.

"Но если будут происходить краткосрочные всплески, у нас всегда есть готовые инструменты, которые себя хорошо зарекомендовали, в том числе валютный своп ЦБ", — резюмировала Набиуллина.

Банк России на опорном заседании 14 декабря может уточнить прогнозы по всем макроэкономическим параметрам, в том числе по цене на нефть на 2019 год, сообщила Набиуллина.

"Мы будем рассматривать уточнение прогноза по всему периметру показателей, и возможно уточнение прогноза по цене на нефть", — сказала она в кулуарах форума "Россия зовет!"

Однако глава ЦБ напомнила, что регулятор в базовом сценарии придерживается консервативного подхода и прогнозирует снижение нефтяных цен до 55 долларов за баррель в 2020 году, поэтому от уточнения прогноза по цене на нефть основные параметры могут измениться "не очень сильно".

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 и 2020-2021 годы, ЦБ РФ рассматривает три сценария макроэкономического развития страны: базовый, сценарий с неизменными ценами на нефть и рисковый сценарий. В базовом сценарии цена на нефть ожидается на уровне 63 доллара за баррель в 2019 году и 55 долларов в 2020–2021 годах. Во втором сценарии развитие экономики рассматривается при цене за баррель нефти выше 75 долларов, а при рисковом сценарии ЦБ РФ допускает снижение цены до 35 долларов за баррель.