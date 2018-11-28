МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Иран возобновит банковские операции с Китаем и поставки нефти в страну в декабре, заявил председатель ирано-китайской торговой палаты Асадулла Асгаролади в интервью агентству Tasnim.

По словам председателя торговой палаты, проблемы, с которыми столкнулись иранские компании при торговле с Китаем, решены. "Со 2 декабря китайский банк начнет банковские операции с Ираном", — заявил Асгаролади. Он добавил, что Пекин планирует объявить в декабре о привлечении еще одного банка для сотрудничества с Ираном. Асгаролади также сообщил, что Тегеран начнет получать доход от поставок сырья в Китай в течение декабря.

Агентство отмечает, что перед вступлением в силу санкций США, которые охватили энергетический сектор Ирана, как минимум, две китайские государственные компании получили распоряжение Пекина не закупать нефть из этой страны. Однако позже Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября.