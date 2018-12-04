МОСКВА, 4 дек /ПРАЙМ/. Национальная технологическая инициатива (НТИ) "Автонет" разработала список рекомендаций для водителей и пешеходов, встретивших автоматизированные автомобили на российских дорогах, сообщил РИА Новости представитель "Автонета".

Согласно документу, всем участникам дорожного движения рекомендуется не обращать внимания на автомобили со знаком "Автономное вождение" и строго соблюдать ПДД. "Не надо бросаться под колёса, пытаться сделать что-то внезапное или каким-либо иным образом технику пытаться протестировать. Чем предсказуемее, стандартнее дорожная ситуация для беспилотного автомобиля, тем выше вероятность того, что другие участники движения не заметят его "беспилотности", — говорит директор по развитию бизнеса беспилотников "Яндекса" Артем Фокин.

При этом советник руководителя НТИ "Автонет" Роман Малкин обратил внимание, что предлагаемая инструкция носит рекомендательный характер, и в дальнейшем будут разработаны нормы, регулирующие ПДД в условиях с беспилотниками на дорогах.

"Эксперимент на дорогах общего пользования не будет представлять опасности для пешеходов и водителей традиционных транспортных средств. В тестовом проекте будут участвовать только автомобили с высокой степенью автоматизации, и в кабине каждого прототипа будет сидеть инженер, который может в случае необходимости выключить "автопилот" и вручную управлять машиной. Однако, несмотря на все предосторожности, могут возникнуть внештатные ситуации на дорогах, связанные с некорректным поведением пешеходов и водителей соседних машин", — сказал Малкин.

Инструкция состоит из десяти рекомендаций. Так, рекомендуется строго соблюдать правила движения на светофоре (на "желтый" — стой), не высовываться из окна и не махать руками перед беспилотником, использовать поворотники при маневрировании, не отвлекать инженера-пилота сигналами без причины, мотоциклистам не дотрагиваться до беспилотника объезжая его.

Также не надо пытаться заснять беспилотник, отвлекаясь при этом от дороги, не пытаться перебегать дорогу перед такой машиной даже по "зебре", водителям следует быть внимательными при пересечении проезжей части, так как беспилотник может появиться неожиданно, а пешеходам — переходить дорогу только в установленных местах, соблюдая дистанцию и не пользоваться элементами одежды и аксессуарами, которые могут ограничить восприятие обстановки.