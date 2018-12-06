МЕХИКО, 6 дек — ПРАЙМ. РФ и Венесуэла достигли договоренностей об инвестициях в венесуэльскую нефтяную отрасль на сумму более 5 млрд долларов и о поставках 600 тысяч тонн зерна, об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Подписаны контракты для гарантирования инвестиций более чем на 5 миллиардов долларов, чтобы увеличить добычу нефти с российскими партнерами. Гарантированы российские инвестиции более чем на 1 миллиард долларов в производства добывающей отрасли, в основном золота", – сказал Мадуро в размещенной в его микроблоге в Twitter видеозаписи из Москвы, где он находится с визитом.

Мадуро сообщил также, что поставки зерна гарантированы в 2019 году и на последующий период.

Кроме того, подписан контракт по технической помощи для ремонта систем вооружения Венесуэлы, сказал президент страны.