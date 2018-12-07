МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Утильсбор для автопрома не будет зависеть от обязательств по локализации, будет возвращаться всем производителям, сказал вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с руководителями автоконцернов.

"Мы договорились о том, что утильсбор не будет дифференцирован в зависимости от выполняемых обязательств по локализации производства, утилизационный сбор будет возвращаться всем, и это конкурентное преимущество всего российского автопрома вне зависимости от того, как он решает задачи, которые преследует государство", — сказал вице-премьер.