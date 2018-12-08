МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Прогноз Минэкономразвития РФ по среднегодовой цене на нефть в 2019 году в 63 доллара за баррель адекватен текущей ситуации, учитывает решение ОПЕК+, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он также отметил, что решение ОПЕК+ снизит краткосрочную волатильность цен на нефть и не повлияет на долгосрочную стабильность. Орешкин: Инфляция в РФ по итогам 2018 г составит 3,9-4%, превысив официальный прогноз МЭР

По итогам встречи министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+ в пятницу было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года на полгода вперед.

"У нас прогноз на следующий год — 63 доллара за баррель, мне кажется, он абсолютно адекватен той ситуации, которая сейчас сложилась на глобальном рынке, и, в том числе, учитывает то решение, которое было принято в Вене на этой неделе", — сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что решение ОПЕК+ значимо с точки зрения долгосрочной стабильности рынка нефти. "Я не думаю, что оно окажет какие-то кардинальные долгосрочные влияния на цены, скорее, это вопрос снижения краткосрочной волатильности для цен", — отметил министр. "Долгосрочно цена зависит от долгосрочного уровня издержек, динамики мировой экономики, спроса на энергетические ресурсы, структуры спроса. Таким краткосрочным изменением уровня добычи можно вот эти избыточные колебания вверх-вниз, которые периодически происходят, сглаживать и делать рынок более стабильным и предсказуемым", — пояснил он.

Говоря о том, насколько важен срок заключения сделки ОПЕК+, Орешкин отметил, что ситуация на рынке нефти требует периодического изучения. "Понятно, что если ситуация будет как-то резко меняться, никто не мешает собраться (странам ОПЕК+ — ред.) раньше. Соответственно, если ситуация будет развиваться полностью предсказуемо, то и пересмотр через полгода может оказаться определенной формальностью", — сказал он.

Действующий прогноз Минэкономразвития исходит из среднегодовой цены на нефть в 2019 году в 63,4 доллара за баррель.