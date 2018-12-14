ПЕКИН, 14 дек — ПРАЙМ. Власти Китая приостанавливают на три месяца действие повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США — с 1 января по 31 марта 2019 года, следует из заявления на сайте министерства финансов Китая.

"С 1 января по 31 марта 2019 года будет приостановлено решение о взыскании повышенных тарифов в 25% на 144 позиции и в размере 5% на 67 позиций", — говорится в заявлении.

Напомним, что 11 декабря агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Китай может снизить пошлины на ввозимые из США автомобили до 15% с действующих 40%.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.