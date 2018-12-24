МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Численность официально зарегистрированных безработных россиян с 12 по 19 декабря увеличилась на 1,8% и составила 673,3 тысячи человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

"С 12 по 19 декабря 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 1,8% и составила 673 320 человек, что является сезонным фактором. Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 756,1 тысячи человек", — говорится в сообщении.

По данным Минтруда, за неделю число безработных сократилось в Севастополе, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Тульской и Ростовской областях.

Отмечается, что в 76 регионах отмечен рост числа безработных. Наибольший рост наблюдался в Сахалинской, Астраханской, Воронежской областях, республиках Крым, Тыва, Бурятия, Северная Осетия-Алания, Ненецком автономном округе, Алтайском крае, Еврейской автономной области.

Не изменилась численность безработных в Ингушетии, Магаданской, Калининградской и Белгородской областях.

По состоянию на 19 декабря 2018 года суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 122 098 человек.

Также в министерстве сообщили, что на 1 декабря 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 0,9% от численности экономически активного населения (на 1 декабря 2017 года — 1%). На 19 декабря 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 миллиона.