МОСКВА, 24 дек — Dow Jones. Рост рынка жилья в США в 2018 году замедлился и, видимо, продолжит замедляться. Это станет еще одним негативным фактором для роста американской экономики, который уже сдерживается нестабильностью финансовых рынков и напряженностью торговых отношений.

Сокращение продаж в последнее время отражает дефицит запасов жилья и рост его стоимости. Цены на жилье находятся на рекордных максимумах, а запасы в последние месяцы начали восстанавливаться от минимумов за 30 лет. Рост ставок по ипотечным кредитам, которые в конце этого года вплотную приблизились к 5%, стал еще одним ударом по рынку.

"Во втором полугодии ситуация внезапно изменилась: продажи сократились, а запасы стали расти", — сказал главный экономист Национальной ассоциации риелторов Лоуренс Юн.

По словам экономистов, другие оказывавшие давление на рынок факторы, вероятно, сохранятся или даже усугубятся. Рекордное падение покупок жилья иностранцами негативно отразилось на рынках Флориды, Калифорнии, Сиэтла и Нью-Йорка. Такие покупатели ушли из-за роста цен и усиления напряженности международных отношений, и они вряд ли вернутся.

Принятый в конце декабря 2017 года закон о налогах, возможно, также оказал давление на некоторые из разогретых рынков. Большинство домовладельцев не ощутят воздействие этого закона в полной мере, пока в апреле не сдадут налоговые декларации, и тогда это может оказать дополнительное давление на дорогие рынки, которые уже существенно охлаждаются.

В 2018 году рынок жилья замедлился, несмотря на усиление экономики, падение безработицы до 50-летнего минимума и на фондовый рынок, который до недавнего времени демонстрировал рекордные максимумы. Такое расхождение между состоянием рынка жилья и экономики в целом наблюдалось длительное время в этом году, что опровергает мнение, согласно которому сильный экономический рост должен предотвратить ослабление рынка жилья.

Теперь некоторых экономистов волнует противоположная перспектива. Ослабление продаж жилья может несколько затормозить рост экономики в следующем году на фоне начавшегося ослабления других секторов. Усиление напряженности торговых отношений с Китаем, рост процентных ставок и нестабильность фондового рынка в декабре создали угрозу для стабильности экономического роста.

"В 2019 году, вероятнее всего, экономика будет расти, но вклад в рост экономики в целом со стороны охладившегося рынок жилья будет меньшим", — сказано в декабрьском отчете Redfin.

На рынок жилья приходится от 15% до 18% ВВП. Продажи жилья на вторичном рынке поддерживают другие отрасли экономики. Падение продаж жилья оказывает негативное воздействие на доверие потребителей, расходы на благоустройство жилья, кредитование строительства и на ипотечное кредитование.

Главный экономист Национальной ассоциации строителей жилья Роберт Дитц ожидает, что в 2019 году рост закладок одноквартирных домов составит менее 2% против роста примерно на 4% в этом году и на 8% в прошлом.

Рынок жилья "рассказывает о том, что рост экономики замедляется", сказал Дитц.

Вместе с тем многие экономисты считают, что замедление рынка жилья будет постепенным, а не обвальным, как десять лет назад. В ноябре годовое снижение продаж на вторичном рынке было самым сильным за семь лет, но по сравнению с октябрем продажи выросли на 1,9%. Это говорит о стабилизации рынка, но на более низком уровне, чем в благодатном 2017 году.

"Скорее всего, рынок жилья ждет мягкая посадка, — сказал заместитель главного экономиста CoreLogic Inc. Ральф Маклафлин. – И это – в лучшем случае".

По его словам, такой лучший сценарий возможен, если покупатели и продавцы не поддадутся панике при дальнейшем ослаблении рынка, что не исключено, так как воспоминания о крахе 2008 года еще свежи в памяти.

"Рынки часто поддаются животным инстинктам, — сказал Маклафлин. – Иногда мягкая посадка представляется им крахом".

По более оптимистичному мнению, рост цен на жилье замедлится, запасы будут расти, а ставки по ипотеке стабилизируются. Это на короткое время даст рынку жилья второе дыхание, так как покупатели поторопятся вернуться, пока ставки не выросли еще больше.

По словам Лоуренса Юна, сильный базовый спрос, особенно со стороны молодых людей, которые не могли купить жилье при быстро растущих ценах, в следующем году обусловит его относительную стабильность. По его оценке, продажи жилья сократятся на 0,4%, а рост цен замедлится примерно до 2,5% с 5% в этом году.

"По нашему мнению, 2017 год останется пиковым в этом цикле" роста цен на жилье, сказал главный экономист Fannie Mae Даг Дункан.

Пока сложно сказать, какой будет динамика ставок по ипотеке в следующем году. Большинство экономистов ожидали, что в этом году они достигнут пика в районе 4,5%, но когда ставки превысили этот уровень и приблизились к 5%, это оказало превысившее ожидания воздействие на рынок жилья. Теперь экономисты прогнозируют, что к концу 2019 года ставки составят около 5,5%.

В среду ФРС в очередной раз повысила ключевую ставку, но, сославшись на негативные экономические факторы, просигнализировала, что в следующем году может замедлить темп ужесточения политики. Это способствовали снижению доходности 10-летних казначейских облигаций до минимума с мая 2,782% от уровней в районе 2,830%, где она находилась до заявления центрального банка. После этого доходность немного восстановилась.

Если ставки предложат расти, это может еще больше охладить спрос на жилье, если только рост зарплат не ускорится существенно. Согласно последнему опросу компании Fannie Mae, ожидания банков относительно спроса на ипотечные кредиты достигли минимума за пять лет, что стало сигналом о приближении непростых времен для сектора ипотечного кредитования.

— Автор Laura Kusisto, laura.kusisto@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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