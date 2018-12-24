МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Рост ВВП России в 2019 году достигнет прогнозных 1,3%, несмотря на сложное для экономической динамики начало года, уверен министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"В целом по году мы выйдем на показатель, который у нас есть сейчас в прогнозе — 1,3%", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что самым сложным для экономической динамики РФ будет начало 2019 года, когда сойдется целый комплекс факторов — непростая глобальная ситуация, волатильность сырьевых рынков, и как следствие снижение спроса на российскую экспортную продукцию, повышение НДС, а также политика ЦБ по сдерживанию возможных рисков усиления инфляционного давления.

При этом, по словам Орешкина, второе полугодие будет более позитивным.