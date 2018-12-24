МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Росстат при расчете показателя реальных доходов населения мог бы использовать данные Федеральной налоговой службы, считает первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"А что касается расчета реальных доходов населения, которые считает Росстат, большие очень претензии, надо менять. Или задействовать современные новые источники, которые есть тоже у Федеральной налоговой службы. Надо обеспечить коммуникацию с налоговой службой, которая имеет всю информацию о розничных продажах", — сказал журналистам Силуанов.

По его словам, то как считается этот показатель, знает, наверное, только сам Росстат. "Потому что качество счета этого показателя ужасно", — добавил он.

Силуанов отметил, что Росстат сегодня по-прежнему считает показатели вручную, собирает информацию о стоимости продуктов, которые входят в потребительскую корзину. "Буквально приходят сотрудники Росстата с мобильным телефоном, фотографируют, сколько стоит тот или иной продукт, отсылают в Росстат, там вручную вбивают и считают", — продолжил Силуанов.

По его мнению, организация нуждается в реформировании. "Там, конечно, нужно говорить об обновлении команды, об обновлении принципов и методов работы. Там пришли новые люди из министерства экономики. Росстат на самом деле важнейшее ведомство, которое пользуется устаревшими технологиями и старейшими инструментами. Сейчас совершенно другие требования к Росстату, потому что реализуем нацпроекты, другая отчетность", — отметил первый вице-премьер.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 24 декабря назначил руководителем Росстата Павла Малкова из Минэкономразвития вместо покинувшего этот пост Александра Суринова.

В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин 20 декабря заявил, что система госстатистики нуждается в совершенствовании. Отвечая на вопрос о достоверности озвучиваемой правительством РФ статистики и необходимости корректировки системы подсчетов данных, Путин сказал, что отчасти разделяет обеспокоенность этим вопросом, потому что "просто голые цифры" вызывают у людей "недоумение и недоверие к этой статистике".