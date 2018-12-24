ВАШИНГТОН, 24 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал Федеральную резервную систему страны единственной проблемой американской экономики, обвинив ее в отсутствии чувства рынка.

"Единственная проблема нашей экономики — это ФРС. Они не чувствуют рынок, они не понимают необходимости торговых войн, или сильного доллара, или даже устроенного демократами "шатдауна" из-за границ. ФРС — как сильный гольфист, который не может набрать очки, потому что у него нет дара — он не в состоянии загнать шар в лунку!" — написал он в своем Twitter.

Трамп опубликовал это после того, как появились сообщения о том, что фьючерсы на основные фондовые индексы США в понедельник торгуются в "красной зоне" на фоне приостановки работы ряда федеральных ведомств страны (так называемый "шатдаун").

ФРС США на последнем в этом году заседании 18-19 декабря ожидаемо приняла решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Это уже четвертое повышение в текущем году. При этом в следующем году регулятор спрогнозировал еще два повышения ставки. Повышение ставок в банковской системе удорожает стоимость заемных средств и тем самым негативно влияет на биржевые обороты.

По состоянию на 17.13 мск, фьючерс на индекс DJIA снижался на 0,48%, до 22299 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,36%, до 6037 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,37%, до 2404,62 пункта.

Инвесторы обеспокоены проблемой финансирования правительства США. В субботу верхняя палата конгресса не пришла к решению по бюджету. Следующее заседание будет только в понедельник, заявил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

В полночь на субботу по местному времени истек срок действия семи законов, финансирующих федеральное правительство США. Без одобренного конгрессом финансирования остались госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта, а также ряд других ведомств. По закону они должны существенно сократить работу, отправив часть сотрудников в вынужденные отпуска.

Помимо этого, глава минфина США Стивен Мнучин сообщил в понедельник, что руководители шести крупных американских банков — Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo — подтвердили, что располагают достаточным запасом ликвидности для кредитования на фоне очередного повышения процентной ставки ФРС.