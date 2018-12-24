Добавлена информация по соглашению с нефтяниками и по ситуации на НПЗ (после второго абзаца).

МОСКВА, 24 дек /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго с участием "Сбербанк капитала" до 26 декабря представить предложения о росте поставок топлива "Новым потоком", сообщила пресс-служба кабинета министров.

"ФАС … совместно с Минэнерго … с участием ООО "Сбербанк Капитал" до 26 декабря 2018 года представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о восстановлении объемов поставок АО "Новый поток" нефтепродуктов на внутренний рынок на уровне 2017 года с увеличением на 3% и компенсации неисполненных обязательств по соглашению о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов с указанием объемов и сроков организации соответствующих поставок", — говорится в сообщении.

В начале ноября Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок с 1 ноября по 31 марта 2019 года. В них оговорены объемы и цены оптовых поставок, причем объявлялось, что цены до конца года останутся на уровне конца мая — начала июня, а за 2019 год плавно вырастут на 4-4,6%. Розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%). При этом ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что Антипинский НПЗ группы "Новый поток" с 5 декабря полностью остановил переработку нефти из-за прекращения поставок сырья. Со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК агентство сообщило, что за первые 11 месяцев этого года поставки нефти на Антипинский НПЗ упали до 6,17 миллиона тонн (минус 554,6 тысячи тонн к январю-ноябрю 2017 года), на Марийский НПЗ группы — до 1,23 миллиона тонн (минус 106,2 тысячи тонн), на управляемый "Новым потоком" Афипский НПЗ — до 4,81 миллиона тонн (минус 389,5 тысячи тонн).

После оформления Сбербанком кредитных линий Антипинскому и Афипскому НПЗ 13-14 декабря в полном объеме были возобновлены поставки нефти на оба предприятия, сообщал "Новый поток". В итоге общий объем предоставленных Сбербанком кредитных средств для обоих НПЗ вырос до 29 миллиардов рублей.