МОСКВА, 24 дек /ПРАЙМ/. России и Европе стоит задуматься о переходе на расчеты в евро за энергоресурсы, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Например, к существенному уменьшению роли доллара в международных расчётах привел бы переход с доллара на евро в сырьевой торговле. Я считаю, что это одна тех областей, где нам следует поработать с европейскими странами, поскольку ни в России, ни в Европе доллар не является официальным платёжным средством. Тем не менее торговля энергоресурсами между нами почему-то осуществляется за доллары", — сказал Орешкин в интервью RT.

Он отметил, что России и Европе следует задуматься о переходе "хотя бы на евро". "Это было бы логичнее как для европейцев, так и для россиян", — сказал глава Минэкономразвития.

Министр добавил, ссылаясь на статистику, что доля доллара в расчётах России с различными торговыми партнёрами сокращается, например, с соседними странами, с Турцией, со странами Европы.