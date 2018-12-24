МОСКВА, 24 дек /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы Dow и S&P показывают максимальное падение за всю историю торгов в сочельник — после недели, ставшей худшей с кризиса 2008 года, свидетельствуют данные торгов.

По итогам завершившихся раньше обычного торгов в католический сочельник Dow Jones опустился на 2,91%, до 21792,20 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,21%, до 6192,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,71%, до 2351,10 пункта.

Во вторник биржи США будут закрыты.