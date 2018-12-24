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МОСКВА, 24 дек /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы Dow и S&P показывают максимальное падение за всю историю торгов в сочельник — после недели, ставшей худшей с кризиса 2008 года, свидетельствуют данные торгов.

По итогам завершившихся раньше обычного торгов в католический сочельник Dow Jones опустился на 2,91%, до 21792,20 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,21%, до 6192,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,71%, до 2351,10 пункта.

Во вторник биржи США будут закрыты.

Инвесторы отыгрывали новые критические высказывания президента Дональда Трампа в адрес ФРС. В понедельник он в своем Twitter назвал Федрезерв "единственной проблемой экономики (США)" и обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка. Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту.

ФРС США на декабрьском заседании, как и ожидалось, уже в четвертый раз в этом году повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. При этом в 2019 году регулятор спрогнозировал еще два повышения ставки, в то время как большинство наблюдателей ожидали одного.

Помимо этого, глава минфина США Стивен Мнучин сообщил в понедельник, что руководители шести крупных американских банков — Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo — подтвердили, что располагают достаточным запасом ликвидности для кредитования на фоне очередного повышения процентной ставки ФРС.

Участники рынка также обеспокоены проблемой финансирования правительства США. Оно частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Трамп не намерен подписывать бюджет, если он не будет включать финансирование стены на границе с Мексикой, демократы не готовы поддержать документ с такими тратами. Следующее заседание сената США, которому предстоит утвердить бюджет, состоится только 27 декабря.