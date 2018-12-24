МОСКВА, 24 дек /ПРАЙМ/. Верховный суд РФ оставил в силе судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые признали законным приказ Центробанка об отзыве лицензии у банка "Югра", входившего в топ-30 в России, следует из опубликованного определения суда.

ВС РФ отклонил кассационную жалобу банка "Югра" в лице его бывшего руководства, в которой заявители просили передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. Арбитраж Москвы в декабре 2017 года отклонил заявление экс-руководства "Югры", просившего признать недействительным приказ Центробанка от 28 июля 2017 года об отзыве лицензии, а также восстановить лицензию.

Как указал в решении арбитраж Москвы, учитывая характер правонарушений, систематическое выставление требований о доначислении и доформировании резервов, а также применение санкций, суд пришел к выводу, что приведенных ответчиком нарушений "более чем достаточно" для применения меры в виде отзыва лицензии. По мнению же представителей бывших топ-менеджеров и собственников "Югры", вынесенные в адрес банка предписания, на которые ссылается ЦБ, носили технический характер и были малозначительными. Апелляционная инстанция в марте и арбитраж Московского округа в августе оставили это решение в силе.

Верховный суд в сентябре в рамках другого спора экс-руководства "Югры" с ЦБ подтвердил законность двух приказов Банка России от 7 июля 2017 года, которыми в банк "Югра" была назначена временная администрация в лице АСВ, а также установлен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Арбитражный суд Москвы 25 сентября по заявлению Банка России признал "Югру" банкротом, открыл конкурсное производство сроком на один год. Из опубликованного на сайте регулятора 23 октября отчета временной администрации следует, что почти за месяц, прошедший с признания "Югры" банкротом, Банк России увеличил оценку "дыры" в ее капитале со 143 миллиардов рублей до 160,9 миллиарда рублей.

Страховой случай с "Югрой", у которой регулятор с 28 июля 2017 года отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки российской банковской системы. АСВ оценивало общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам "Югры" в 169,2 миллиарда рублей. Основным владельцем "Югры" являлся бизнесмен Алексей Хотин, который контролировал 52,5% капитала кредитной организации.