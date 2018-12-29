МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Импорт в РФ украинских товаров, попавших под последний запрет, за 2018 год предварительно оценивается в 510 миллионов долларов, сообщила пресс-служба министерства экономического развития РФ,

"Ввоз санкционных товаров (дополнительно запрещенных в 2018 году) из Украины в Россию за 2018 год составит, по предварительным оценкам, около 510 миллионов долларов США", — сообщили в министерстве.

При этом импорт по этим товарам за 2017 год составил 468,9 миллиона долларов США, говорится в сообщении. Общий импорт товаров из Украины в Россию в 2017 году составил 4,912 миллиарда долларов США.

Кабмин РФ в субботу опубликовал список товаров, которые запрещено ввозить в Россию из Украины, в него, в частности, вошли пшеница, пиво и подсолнечное масло. По продуктовым товарам под запрет также попали консервированные овощи, хлеб, шоколад, вино, кондитерские изделия, готовая или консервированная рыба. Также в списке — турбины (за исключением турбин для гражданских воздушных судов), трансформаторы, гравий, щебень, известняк, мебель и ряд видов оборудования, в том числе для производства хлеба.